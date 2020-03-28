محمد هنيدي لجمهوره : حاسس بالذنب إني مفتحتش مطعم فول في الصين

علق الفنان الكوميدي محمد هنيدي على الأحداث الجارية وتفشي فيروس كورونا المستجد ساخرًا من تناول الصينيين للخفاش وهو الأمر الذي تسبب في انتشار المرض.

نشر هنيدي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من إحدى مشاهد فيلم

فول الصين العظيم وعلق عليها قائلًا " حاسس بالذنب أني مقعدتش هناك وفتحت مطعم فول، كان زمانا ارتاحنا من الحوار دة كلة "

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تفاعل عدد كبير من الجمهور

ومحبي هنيدي مع منشوره فوصل عدد الاعجاب به لأكثر من مئتي ألف إعجاب وأكثر من عشر الالاف تعليق.

يذكر أن الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أستخدم عدد كبير من مشاهد فيلم فول الصين العظيم للسخرية من الأحداث الجارية.

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