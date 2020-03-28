سيرين عبدالنور تشتاق لحياة ما قبل الكورونا

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها بصورة قديمة من شهرين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "سيرين" على الصورة: "الحياة صعبة ولكن هذا لا يعني أن نستسلم.. صورة من شهرين تقريباً.. كلنا اشتقنا نروح ونحيي ونعمل مشاريع برا البيت وراح ترجع هالايام قريباً بإذن الله..بس هلق خليك بالبيت.. طاقة إيجابية". كلنا اشتقنا نروح ونحيي ونعمل مشاريع برا البيت وراح ترجع هالايام قريباً بإذن الله..بس هلق خليك بالبيت.. طاقة إيجابية". Advertisements يذكر ان آخر أعمال "سيرين عبد النور"، مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب. المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.

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