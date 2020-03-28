صور .. جون ترافولتا يحتفل بعيد ميلاد نجوم هوليوود على طريقته الخاصة

نشر الفنان العالمي جون ترافولتا بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر جون من خلالها برفقة بعض نجوم هوليوود أثناء الاحتفال بعيد ميلادهم، ومن بينهم الفنانة العالمية ماريا كاري، والمخرج العالمي كوينتن تارانتينو، والفنانة العالمية ليدي جاجا. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي جون ترافولتا يشارك في بطولة فيلم The Fanatic، وهو من تأليف ديف بيكرمان، وإخراج فريد درست، وبطولة كل من جون ترافولتا، ديفون ساوا، ميمسي فارمر، جيسيكا أوبرواجا، جيمس باكستون، جاكوب جرودنيك.

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