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توم هانكس يشكر الفريق الطبي المعالج له بأستراليا

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شكر الممثل الأمريكي توم هانكس الفريق الطبي الذي قام برعايته هو وزوجته ريتا ويلسون أثناء احتجازهم في الحجر الصحي بأستراليا بسبب إصابتهم بفيروس الكورونا وذلك عبر نشره منشور على حسابه

بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

 

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كما طمئن هانكس جمهوره على صحته هو وزوجته وأخبر الجميع بعودته لأمريكا وأرجع الفضل في ذلك للفريق الطبي المعالج لهما

فهما السبب في عودتهما سالمين لوطنهم. شكر ايضًا كل من قام بالسؤال عليه وكل من تمنى لهما الشفاء. 

 

يذكر أن توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أصيبا بفيروس الكورونا أثناء تواجدهم في أستراليا وتم حجزهم في الحجر الصحي هنا لتلقي العلاج المناسب.

 

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