أصالة تتمنى سنة سعيدة لكندة علوش

تمنت الفنانة أصالة دوام الصحة والسعادة لكندة علوش في عامها الجديد وذلك عبر منشور قامت بنشره على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت أصالة صورة لكندة علوش وعلقت عليها قائلة Advertisements " كل سنة وكنودة الحبيبة الغالية بخير وبسعادة وبصحة واستقرار وسكينة، الله يجمعنا برمضان نحتفل بعمر جديد بعد هالايام الصعبة، ونحتفل بعيدك مجموعين على الصحبة الطيبة والمحبة قريب باذن الله. " " كل سنة وكنودة الحبيبة الغالية بخير وبسعادة وبصحة واستقرار وسكينة، الله يجمعنا برمضان نحتفل بعمر جديد بعد هالايام الصعبة، ونحتفل بعيدك مجموعين على الصحبة الطيبة والمحبة قريب باذن الله. " يذكر أن أصالة وابنتها شام الذهبي قامتا أمس بمعايدة كندة علوش أثناء احتفالها بعيد ميلادها " لايف " مع جمهورها على موقع الانستجرام لتكون بذلك أول فنانة تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور عبر خاصية الايف.

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