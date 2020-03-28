نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر "الفيشاوي" في الفيديو من داخل المطبخ، يقول:" أنا بحب أعمل حاجتين في البيت جدا وهما، أتبل اللحمة زى ما انتوا شايفين.. وأحب ألم الزبالة أوى". البيت جدا وهما، أتبل اللحمة زى ما انتوا شايفين.. وأحب ألم الزبالة أوى". Advertisements شاهد الفيديو من هنا.. يذكر ان آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين. "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوايات الفيشاوي في الحجر الصحي.."لم الزبالة وتتبيل اللحمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.