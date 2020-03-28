شاهد .. درة تفاجئ جمهورها من داخل الحجر الصحي

نشرت الفنانة درة صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة من خلالها داخل الحجر الصحي، كما فاجأت جمهورها بأنها ستتواصل معاهم مباشر، قائلة: تحبّو أكون معاكم لايف اليوم .. أي

ساعة تفضلون .. تمّ إختيار الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت تونس .. خليك في البيت.

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ومن ناحية آخرى تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الحرملك، وهو من تأليف سليمان

عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من

جمال سليمان، نادين خوري، هبة نور، سلافة معمار، باسم ياخور، سامر المصري، قيس شيخ نجيب، أحمد الأحمد، ، رنا أبيض، جيني أسبر، قاسم ملحو، يزن السيد، طلال مارديني، رواد عليو، ليليا الأطرش، علا باشا، رشا بلال، بلال مارتيني، طارق الصباغ، صفاء سلطان، ميريانا معلولي.