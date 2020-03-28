محمد إمام يدعو الناس للتفاؤل والثقة بغد أفضل

دعا الفنان الشاب محمد إمام جمهوره التفاؤل والثقة بالله بأن تلك الأزمة سوف تزول قريبًا عبر نشره صورة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق على الصورة مطالبًا الشعب بالتمسك بالأمل.

قال إمام " إن شاء الله لما نعدي الأزمة دي على خير.. كل حاجة هيبقى ليها طعم تاني.. الشغل..

الصحاب.. الصلاة في أماكن العبادة.. السفر.. الرياضة .. السينما.. الشارع.. الحياة نفسها هيبقى ليها طعم تاني.. هنحس بكل النعم اللي كانت موجودة في حياتنا ومش شايفينها.. هنعرف قيمة اليوم اللي كان بيعدي عادي ومش عاجبنا.. هتفهم أن نومتك في وسط عيلتك وهما كويسين بالدنيا "

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وأضاف قائلًا " احنا هنبقى احسن من الاول كتير أن شاء الله.. والأيام الحلوة لسه جاية "

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور محمد إمام فوصل عدد الإعجاب بكلامه لقرابة 70 ألف إعجاب وأكثر من ألف تعليق.

الجدير بالذكر إن أحدث ما قدمه محمد إمام هو فيلم " لص بغداد " مع كل من أمينة خليل وياسمين رئيس ودارت أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.