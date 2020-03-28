بعد تعاقده مع mbc .. روتانا تحذف شباب البومب لـ فيصل العيسى

عاقبت شركة روتانا الفنان فيصل العيسى، بحذف الأجزاء الثمانية لمسلسل شباب البومب، وجاء ذلك بعد أن قام الفنان فيصل العيسى بتوقيع عقد مع شركة ام بي سي.
وكان فيصل العيسى، بطل مسلسل شباب البومب أعلن تعاقده مع قناةإم بي سي، وانضمامه لها خلال مسلسلات رمضان 2020، حيث بدأ فيصل العيسى، تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل أسم مامجي في جورجيا، فقامت روتانا بحذف المسلسل من قناة روتانا خليجية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وكانت شركة روتانا قررت في وقت سابق،
يذكر أن الفنان فيصل العيسى يواصل تصوير مسلسل مامجي، والذي سيتناول القضايا والشخصيات نفسها التي كانت تعرض باسم شباب البومب.
وبدأ تصوير مسلسل مامجي في دولة جورجيا منذ نحو شهرين، وبمشاركة مجموعة من المواهب والوجوه الجديدة.
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