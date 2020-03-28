ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري ​محمد حماقي​، متابعيه بصورة له نشرها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حدثهم فيها عن العمل من المنزل، تنفيذًا لإجراءات التي إتُخذت في مصر لمواجهة ​فيروس كورونا​ والحدّ من تفشيه.

ونشر محمد حماقي صورة من المنزل وهو مليء بالألعاب في كل مكان معلقًا عليها: "أعمل من داخل المنزل.. خليك في البيت".

وكان حماقي ظهر منذ أيام في مقطع فيديو نفى من خلاله كل ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّه الآن في منزله، وبصحة جيدة، موضحًا أنَّه وصلته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة.

وسبق أن قبل محمد حماقي تحدّ الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للتبرّع من أجل مساعدة العائلات المحتاجة والتي تعاني في هذه الظروف.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- هذا أكثر ما يشغل محمد حماقي في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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