بالفيديو- بلقيس فتحي تستجيب لحملة السعودية وتغني

ميرنا وليد - بيروت - إستجابة الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ للحملة التي أطلقتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا تحت شعار "خليك بالبيت" لحماية المواطنين من الإصابة بالفيروس. ونشرت فتحي عبر حسابها فيديو تغني فيه للسعودية وعلّقت عليه قائلة: "استجابة للحملة الرائعة السعودية لهذا اليوم كلنا في البيت ننشد للمملكة وجهودها الرائعة في جدة الحبيبة.. تحيا السعودية و تحيا الامارات وتحيا اليمن".

وسبق أن التزمت بلقيس بالحجر المنزلي ونشرت فيديو الى جانب زوجها وهما يمارسان الرياضة وعلّقت على الفيديو قائلة: "فعاليات الحجر المنزلي ..ما في جيم؟ مو مشكلة خليك بالبيت تمرن بالموجود المهم ما تخسر لياقتك ولا يزيد وزنك ..منشن الرياضيين والمكرشين؟".

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