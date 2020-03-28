بعد إصابتها بالكورونا.. إعلامي يعلن وفاة زميلته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الإعلامي ​ابراهيم بدر​ خبر وفاة زميلته الإعلامية المغربية ​ليلى طرزايم​ بعد إصابتها ب​فيروس كورونا​ الذي يجتاح العالم بأسره ويصيب الملايين.

وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

الجدير ذكره أن الإعلامية اللبنانية مي شدياق قد أصيبت أيضاً بفيروس كورونا بعد سفرها الى فرنسا لضوروات صحية بالإضافة الى حضورها زفاف ابنة صديقتها واكتشفت إصابتها بعد ظهور عوارض الفيروس لدى عودتها الى لبنان.

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