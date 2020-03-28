ميرنا وليد - بيروت - يتجه صناع مسلسل "​لعبة النسيان​" بطولة الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​والممثل السوري باسل خياط والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الاستعانة بممثل بديل عن ​أحمد فهمي​ الذي صور يوم واحد في أحداث العمل، وبعدها سافر إلى لبنان لارتباطه بمسلسل "اسود فاتح" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي قبل توقفه في الأيام الماضية.

ومن الصعب أن يعود أحمد فهمي مرة أخرى إلى مصر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بسبب قرارات تعليق الطيران سواء في لبنان أو مصر، وهو ما يجعل صناع "لعبة النسيان" أمام استبدال فهمي والاستعانة بفنان آخر بسبب عدم معرفة تطورات الأمور وعدم وجود وقت لانتظار تشغيل الطيران مرة أخرى وضمان عودة فهمي على مصر.

ويشار الى أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليقة ويشارك في بطولته الى جانب دينا الشربيني كلا من أحمد داود، انجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم وتدور أحداثه حول إمرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- صناع "لعبة النسيان" يستبعدون أحمد فهمي .. وهذه القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.