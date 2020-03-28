ديو صيف 2020..محمد رمضان مع هذا الفنان!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​محمد رمضان​، عن ديو فني جديد سيجمعه بالفنان النيجيري دامي كران، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر رمضان في مقطع الفيديو، مع درع أفريقيا الذي حصل عليه تحت شعار "المطرب الأكثر شعبية في أفريقيا"، وكانل في الخلفية للفيديو مقطع من إحدى أغنيات المغني النيجيري.

وعلق رمضان على الفيديو كاتباً: "صيف 2020".

على صعيد آخر، سيطرح محمد رمضان البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2020.

ويشلر الى أن مسلسل "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز وآخرين.

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