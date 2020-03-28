شاهد..بريطاني يتحصن من كورونا في مكان لا يخطر على بال

قبل سنوات، بدأ رجل بريطاني الاستعداد لحدوث كارثة على كوكب الأرض، حتى وجد بلاده والعالم أجمع أمام تفشي فيروس كورونا المستجد.

فعلى مدار 5 سنوات، بنى رجل “ملجأ” تحت الأرض ليكون ملاذا له في حال تعرض العالم لأي كارثة، كما هو الحال الآن، وحرص على جعله أشبه بـ”منزل مصغر” مليء بوسائل الترفيه والتسلية.

وقرر البريطاني كولين فورز عام 2015، أن يبدأ في بناء ملجأ تحت الأرض، في الحديقة الخلفية لمنزله، وقد نجح في جعله يبدو وكأنه منزل حقيقي.

ووضع فورز في الملجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة من الطبول لممارسة هوايته المفضلة، وحرص على تزويده بمولد كهرباء خاص، حسبما أظهر مقطع الفيديو الذي نشره على “يوتيوب”.

كما بنى الرجل مطبخا داخل الملجأ، مزودا بجهاز “ميكرويف” ومغسلة، وملأه بالمواد الغذائية المعلبة.

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ولأنه بنى هذا المكان ليحتمي داخله من أية مصائب أو كوارث، فقد حرص فورز على وضع قناع غاز داخل الملجأ.

ومع أن الوضع الذي يعيشه العالم الآن في ظل تفشي فيروس كورونا لا يتطلب كل هذه الإجراءات المعقدة، فإن فورز أكد أنه سعيد بقرار بناء هذا الملجأ، وأنه يستخدمه الآن في “زمن كورونا”.