وفاة إعلامية عربية بسبب فيروس كورونا

السبت 28 مارس 2020

المذيعة المغربية

توفيت الإعلامية المغربية ليلى الطرزيايم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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وسجلت ليلى الطرزيايم برحيلها، اليوم السبت، أول حالة وفاة بين المشاهير العرب إثر الفيروس ”الفتاك“، الذي يتفشى في العديد من دول العالم.

وأحدث خبر وفاتها، الذي أعلنه إبراهيم بدر، مذيع الأخبار في قناة العربية، صدمة كبيرة لدى الإعلاميين، وسارع العديد من زملائها بكتابة كلمات الرثاء والدعوات بالرحمة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بدر في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”تلقيت اليوم خبرًا صادمًا عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا، رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان“.