س و ج..اعرف التفاصيل الكاملة لألبوم CALM لفريق Seconds of Summer

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق الفريق الأسترالي الشهير Seconds of Summer 5 البومه الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم " CALM "وذلك بالرغم من التشتت الذي تعيشه صناعة الموسيقى هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم .
كيف انقسم المعنيين بالموسيقي و الغناء حول اسم الالبوم ؟
و جد البعض أن اسم البوم calm و الذي يعني " هدوء" لم يكن أكثر ملاءمة الآن وسط ضغوط الأزمة الصحية المستمرة في العالم كله ، في حين أكد قطاع آخر من المعنيين بالموسيقي و الغناء أن اسم الالبوم يعطي بصيص أمل للكثيرين أن الأوضاع في العالم ستتحسن و ستصبح أكثر هدوء .
من أين استوحي فريق Seconds of Summer5 اسم الالبوم الجديد ؟
يتكون فريق Seconds of Summer 5 من 4 أعضاء وهم مايكل كليفورد و لوك همينجز و كالوم هود وأشتون إيروين ، و جاء اختيار اسم الألبوم من الأحرف الأولى لجميع أعضاء الفريق ، و هو الأمر الذي أكده لوك همينجر لـ " New York Post " .
واستكمل : أنها إشارة و تحية إلى جماهيرنا الذين ابتكروا لنا هذا الاسم في أيامنا الأولى ، لقد استخدموا هذا الاختصار لفترة طويلة ، بالضافة إلا أن هذا الاسم يلخص نوعا ما أننا أصبحنا أكبر سنا وأكثر حكمة.
كم اغنية يحتويها البوم calm؟
يحتوي ألبوم CALM للفريق الأسترالي الشهير Seconds of Summer 5 علي 12 أغنية وهم
- "Red Desert"
- "No Shame"
- "Old Me"
- "Easier"
- "Teeth"
- "Wildflower"
- "Best Years"
- "Not in the Same Way"
- "Lover of Mine"
- "Thin White Lies"
- "Lonely Heart"
- "High"
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