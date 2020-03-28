شكرا لقرائتكم خبر عن انا هخرج دلوقتى حالاً.. أمير شاهين يجسد الزعيم عادل أمام من العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل عدد كبير من الفنانين والمشاهير، فترة العزل الصحي المنزلي التي يعيشها الكثيرين بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتصوير فيديوهات ساخرة وبثها عبر حساباتهم الشخصية.

وشارك الفنان أمير شاهين، منذ قليل بمقطع فيديو له من إحدى مشاركاته عبر تطبيق تيك توك، وهو يجسد شخصية الزعيم عادل أمام، من فيلم السفارة في العمارة، وهو يقول "أنا هخرج دلوقتي حالاً"، فيما يرد عليه الأمن "ممنوع مفيش خروج قبل الساعة خمسة"، وسرعان ما يرد هو قائلاً "يعني إيه أنا محبوس في بيتي".

ولم يكن شاهين هو الأول الذي شارك في تلك الفيديوهات، فحرص النجم احمد السعدني منذ قليل، على مشاركة جمهوره ومتباعيه بمقطع فيديو عبر حسابه بانستجرام وهو بملامح فتاة صغيرة لا بتسم، في إشارة منه للوضع الحالى الذي يعيشه الكثيرين في العزل الصحي داخل منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشارك السعدني، الفيديو الجديد له عبر حسابه بانستجرام، وسرعان ما استقبل عددا كبيرا من تعليقات النجوم، إبرزهم الفنان هايدر كرم التي كتبت له "موتنى من الضحك"، بالإضافة إلى آخرين منهم الفنانة لقاء الخميسي، والفنانة زينة رضا.