شكرا لقرائتكم خبر عن الزهق وحش.. أحمد السعدنى فى فيديو "تيك توك" جديد وفنانين: موتنا من الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد السعدني، مقطع فيديو جديد له من مشاركته في تطبيق تيك توك، والتي ظهر فيها وهو بملامح فتاة صغيرة لا تتسم، في إشارة منه للوضع الحالى الذي يعيشه الكثيرين في العزل الصحي داخل منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشارك السعدني، الفيديو الجديد له عبر حسابه بانستجرام، وسرعان ما استقبل عدد كبير من تعليقات النجوم، إبرزهم الفنان هايدر كرم التي كتبت له "موتنى من الضحك"، بالإضافة إلى آخرين منهم الفنانة لقاء الخميسي، والفنانة زينة رضا.

وكان السعدني قد أعلن النجم قبوله تحدى الفنان شيكو، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، تحت مسمى "تحدى الخير"، مؤكدا أنه سيتكفل بـ50 أسرة الشهر المقبل.

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أحمد السعدنى

ونشر أحمد السعدنى فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يقول به "وأنا قبلت التحدى يا شيكو وإن شاء الله هتكفل بخمسين أسرة اشهر ده وبتحدى أحمد رزق وأحمد داوود ومحمد إمام وعلاء الشربينى"، معلقا يالا نساعد أهلنا وناسنا.

ورد الفنان أحمد داود عى تحدى أحمد السعدنى قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" :"أنا قبلت التحدى يا سعدنى وإن شاء الله ربنا يقدرنى وأقدر أتكفل بـ50 أسرة الشهر ده وبتحدى شريف منير وأمير كرارة و نيللى كريم و غادة عادل و أمينة خليل و دينا الشربيني و أسر ياسين و محمد ممدوح و محمد إمام و حسام غالى".