شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يكشف عن أسباب تأجيل فيلمه " نيزك الدكروري " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم هانى رمزى عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" الذى كان من المفترض بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بسبب أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة ويتطلب مشاهد جرافيك عالية كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مشيرا أنه يحلم بأن يخرج هذا العمل إلى النور .

من ناحية أخرى يستعد النجم هانى رمزى خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج احمد البدرى، ومن المقرر الكشف عن باقى الأبطال قريبا للبدء فى تصويره.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع واخرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله نتيجة لارتفاع الأسعار فى مصر.



هانى رمزى

وكرم هانى رمزى مؤخرا داخل الأكاديمية البحرية بفرع الدقى، عن مشواره الفنى والنجاحات الذى حققها، وكان فى استقباله عدد من قيادات الأكاديمية والطلاب بحفاوة وترحيب شديد، وتحدث الفنان هانى رمزى خلال الندوة عن بداية نجاحه والمحطات الفنية المهمة فى مشواره، حيث وعد عدد من الطلاب بالاستعانة بهم فى أعماله المقبلة.

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وكانت آخرأعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.