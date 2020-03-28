كتب امير فتحي في السبت 28 مارس 2020 08:53 مساءً - خرجت مذيعة قناة ” Fox News ” الأمريكية ” شانون بريام ” على الهواء في تقديمها للأخبار من داخل إستوديو أقامته بغرفة نومها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .
ونشرت شانون بريام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء مع وضع الكاميرات والإضاءة في مساحة صغيرة والتزامها المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس .
وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة ولكن لا داعي للقلق سنجلب لكم أهم الأخبار ” .
كما نشرت شانون بريام صورة أخرى من كواليس التصوير وإلى جانبها صورة لها على الهواء وعلقت عليها قائلة : ” بين الواقع والخيال ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار من غرفة النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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