هريثيك روشان يشكر زوجته السابقة بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

وجه الفنان الهندي ونجم أفلام الحركة هريثيك روشان الشكر لزوجته السابقة المصممة، سوزان خان للخروج من منزلها ومشاركة طفليها هريهان وهرديهنان والبقاء معهما خلال الحجر الصحي وسط إعلان فيروس كورونا.

كان هريثيك روشان قد نشر منشورًا يوثق وقته في ظل التواصل الاجتماعي مع ولديه هريهان Hrehaan و وهرديهان Hridhaan وكلبهما.

وشارك الفنان متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام صورة للزوجة السابقة في مقر إقامته. وعلق عليها “لا يمكن أن أتخيل، بصفتي والداً، أن أفكر في الاضطرار إلى الانفصال عن أطفالي في وقت تمارس فيه البلاد عمليات الإغلاق” ، مشيدًا بالعالم على التقارب معًا كعالم واحد في وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين.

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وكتب نجم بوليود يقول “هذه صورة عزيزتي سوزان، التي تطوعت بلطف للخروج مؤقتًا من منزلها حتى لا يتم فصل أطفالنا إلى أجل غير مسمى عن أي واحد منا “، مضيفاً ،” شكرا لسوزان على دعمها وتفهمها في رحلتنا في الأبوة المشتركة. وأضاف “سوف يروي أطفالنا القصة التي سطرناها لهم “.

أنهى هريثيك المنشور بملاحظة فلسفية ، قائلاً: “آمل وأدعو أنه من أجل حماية صحة أنفسنا وأحبائنا ، نجد جميعًا طريقنا للتعبير عن الحب والتعاطف والشجاعة والقوة بقلب مفتوح”.

يُشار أن الزوجين السابقين قد ظلا على علاقة جيدة كأصدقاء مقربين وأبوين منذ طلاقهما في عام 2014.