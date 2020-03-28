بعد منع صلاة الجمعة في المساجد.. داليا مصطفى تناشد التلفزيون بإذاعة الصلوات السابقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التزامًا بقرار وزارة الأوقاف المصرية مُنعت صلاة الجمعة للمرة الأولى في مساجد القاهرة وذلك تطبيقًا للإجراءات التي تتخذها الدولة للتقليل من الاختلاط والحد من انتشار فيروس كورونا.

الفنانة المصرية داليا مصطفى، عبرت عن حزنها الكبير لرؤية المساجد خالية للمرة لأولى ووجهت نداء للتلفزيون المصري بإعادة عرض صلوات الجمعة المسجلة مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع أوقات صلاة الجمعة العادية.

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داليا مصطفى، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “عندي رجاء للتلفزيون المصري، الحمد لله الحكومة منعت التجمعات والصلاة في المساجد، بسبب الظروف اللي إحنا فيها، بس رجاء صلاة الجمعة المسجلة يا ريت تعرضوها تاني، اتعودنا الرجالة بتروح تصلي في الجوامع، وإحنا بنسمع صلاة الجمعة في بيتنا”.

داليا مصطفى، شاركت مؤخرًا في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” وهو من تأليف أيمن سليم ونهى ‏سعيد، ‏وإخراج ‏مرقس ‏عادل، ويشارك في بطولته ‏إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، هاجر الشرنوبي، منة ‏جلال، عزوز ‏عادل، وهو من ‏إنتاج ‏تامر ‏مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف ‏عايدة رياض، حمدي الوزير، فريدة ‏سيف النصر، ‏عارفة ‏عبد ‏الرسول، ليلى عز العرب.

كما شاركت داليا في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير2»، ويشارك في بطولة المسلسل عددًا كبيرًا من نجوم الفن وهم لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلي الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.