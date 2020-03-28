رامي عياش يغني لجمهوره مباشرةً تحت شعار #خليك_بالبيت

Mar 28, 2020
قام البوب ستار رامي عياش بمبادرة خاصة تحت شعار #خليك_بالبيت وكان السبّاق في الإعلان عن أول حفل غنائي مباشر عبر مواقع التواصل الخاصة به انستغرام وفايسبوك، سبقهه إعلانات مكثفة.
افتتح عياش الحفل بأغنية “ما بدي شي” واستمر لأكثر من ساعة غنى خلالها أجمل أغانيه بحضور الآلاف وأطرب جمهوره المنتشر في كل أنحاء العالم.
وقد كان لافتاً تفاعل الجمهور معه من خلال التعليقات بحيث لبّى طلبات الجميع، واعداً بتكرار التجربة قريباً.
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