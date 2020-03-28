روان عليان: في أصوات أحلى من محمد عساف.. وتصف الانتقاد بالتميز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

انتهت الفنانة الفلسطينية روان عليان منذ فترة وجيزة من تصوير أغنيتها الجديدة من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديو"، في تعاون هو الثاني مع المخرج اللبناني فادي حداد، بخاصة بعد النجاح الذي حققته في أغنيتها الأولى "أنا عندي حبيب".

وقد تجدد التعاون بين التريو الناجح روان عليان، فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة صورت خلال يوم في استديوهات Retina Films في بيروت حيث تم تجهيز ديكور عصري ورائع يتناسب مع الأغنية.

والفنانة الشابة روان عليان هي من قطاع غزة، وعائلتها تقطن في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وهي عائلة إعلامية محبة للفن، فوالدها هو الإعلامي حسين عليان رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين في فلسطين، وشقيقتها هديل تعمل مذيعة في قناة "العربية الحدث" كمقدمة لنشرات الأخبار.

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وسطع نجم روان من خلال مشاركتها في برنامج المواهب "أراب آيدول"، وتمكنت من الحصول على تذكرة العبور بعدما غنت لأم كلثوم أغنية "الرضا والنور" لتتمكن من أسر قلوب وانتباه لجنة التحكيم التي أعجبت بصوتها وأدائها، فتألقت على الساحة الفنية، لتكون ثاني فنانة فلسطينية من مدينة غزة بعد الفنان محبوب العرب محمد عساف.

وتمتلك روان عليان خبرة فنية منذ نعومة أظافرها، حيث شاركت في أغنية خاصة بالطفولة بعنوان "طلائع فلسطين" برفقة مجموعة من الأطفال كان أبرزهم محمد عساف، وأشرف على هذه الأغنية الفنان وائل اليازجي.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الفنانة الفلسطينية روان عليان إذ تحدثت عن تشبيه صوتها بصوت محبوب العرب محمد عساف، مؤكدة سعادتها للتعاون الثاني إلى جانب المخرج فادي حداد.

كما أكدت أنه على الرغم من الأوضاع السيئة التي تمر بها مختلف البلدان العربية إلا أنها متفائلة لما ستؤول إليها الأمور مستقبلا وكتبت عبر صفحتها الخاصة في تويتر: "‏ربنا ارحم بلادا مسها الضر ولا تقوى على شيء إلا برحمتك.. اللهم نسألك رحمة بأطفالنا وشيوخنا وبلادنا.. بأن ترفع بلاء طال بيوتك وعبادك ولن يقدر عليه سواك.. اللهم إنا لا نسألك بأعمالنا بل نسألك برحمتك ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطائفين العابدين".