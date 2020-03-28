نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة، لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مهنئة من خلالها الفنانة كندة علوش بعيد ميلادها. وعلقت أصالة على الصورة: "كل سنة وكنودة الحبيبه الغالية بخير وبسعاده وصحة واستقرار وسكينه.. والله يجمعنا برمضان". وجاء رد كندة علوش: "أمين يارب.. الله يسمع أصولتي حبيبتي.. والله يفرح قلبك علطول". وجاءت تعليقات المتابعين كالاتي: "كل سنة و هي سعيده ، "ربنا يحرسكم و يخليكم لبعض" ، مفيش احلي منكم، الله يهنيكم ببعض". Advertisements قد يهمك أيضا: أصالة تُؤكِّد على أنَّ أزمة فيروس "كورونا" أصلحت مِن حالها نجوم الفن يهنئون كندة علوش بعيد ميلادها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تهنئ كندة علوش بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.