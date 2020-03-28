محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

واصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رمضان فيديو جديدا على تطبيق "إنستجرام"، وهو يزين أسنانه بفصوص براقة.

وهاجم الجمهور محمد رمضان، فور نشره الفيديو، متسائلين عن ما يضعه على أسنانه، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "هتلبس طقم سنان ألماظ بقى والكلام دا"، و"هي سنانك مالها"، "انت عامل تقويم الماظ ولا ايه.. تبذير اوفر يعنى.. كفاية إحداث بقى".

وكان محمد رمضان استفز جمهوره مؤخرًا عندما قام بنشر صورة له وهو يرتدي خوذة ذهبية خبأت رأسه بالكامل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "الوقاية خير من العلاج"، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.

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