زوجة أحمد الفيشاوى تعاود إشعال السوشيال ميديا

نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تظهرت فيها بالأبيض والأسود.

وتلقت ندى العديد من التعليقات على إطلالتها المختلفة والتى أثارت بها جدلا واسعا ولعل من أبرز هذه التعيلقات "خلى بالك وربنا يحفظك انتى واسرتك".

وكانت كشفت ندى الكامل عن بعض مقتنيات الفنان الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشرها صورا لمكتبه وجوائزه والكتب التى يحتفظ بها فى مكتبته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلقت على الصور قائلة: "إذا كان الإرث عظيما فهو يستحق .. الفيشاوى العظيم".

وتلقت ندى الكامل العديد من التعليقات على الصورة، حيث جاءت جميعها إيجابية داعين له بالرحمة والمغفرة.

Advertisements

يذكر أن أحمد الفيشاوى عرض له مؤخرا فيلم "يوم وليلة" مع الفنان خالد النبوى وإخراج أيمن مكرم.

قد يهمك أيضا:

بعد صورها المثيرة لينا أحمد الفيشاوي تتجه إلى الرقص

التعليق الأول لـ خالد النبوي بعد إجراء عملية جراحية