إعلامية محرومة من رؤية ابنتها بسبب الكورونا

نشرت المذيعة بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " مقطع فيديو وهي تتسلل لرؤية ابنتها في الدور العلوي من المنزل.

وظهر في الفيديو ‏حاجز في نهاية السلم مكتوبا عليه لافتات بضرورة اتباع الإجراءات الوقاية ومنها الابتعاد مسافة آمنة وغسيل اليدين، وعلقت بسمة وهبة قائلة: هي حصلت اتسلل عشان اشوف بنتي ومعرفش كمان !!

يذكر أن بسمة وهبة تشارك الإعلامي خالد أبو بكر في تقديم برنامج "كل يوم"على قناة‎ ON.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

بسمة وهبة تنفي إصابتها بفيروس كورونا

إنجي وجدان توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام