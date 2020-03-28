القاهرة - لايف استايل
نشرت المذيعة بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " مقطع فيديو وهي تتسلل لرؤية ابنتها في الدور العلوي من المنزل.
وظهر في الفيديو حاجز في نهاية السلم مكتوبا عليه لافتات بضرورة اتباع الإجراءات الوقاية ومنها الابتعاد مسافة آمنة وغسيل اليدين، وعلقت بسمة وهبة قائلة: هي حصلت اتسلل عشان اشوف بنتي ومعرفش كمان !!
يذكر أن بسمة وهبة تشارك الإعلامي خالد أبو بكر في تقديم برنامج "كل يوم"على قناة ON.
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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية محرومة من رؤية ابنتها بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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