سارة سلامة تشعل TikTok بفيديو جرئ

شاركت الفنانة سارة سلامة في معظم التحديات المنتشرة عبر تطبيق TikTok، وعرضت مؤخرا مقطع فيديو مثيرا للجدل.

وانضمت سلامة إلى زملائها من الفنانين الذين أصبحوا فاعلين مؤخرا على التطبيق الشهير لتقديم محتوى ترفيهي خلال فترة الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

سارة سلامة شاركت مؤخرا في الدراما التي لم تعرض بعد "كتف قانوني" بطولة أحمد بدير.

في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول أحد الرجال الذي بلغ من العمر أرذله، يُدعى "إسماعيل"، يعاني ابنه من بخله الشديد، ومعاملته السيئة.

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