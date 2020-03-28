"أزمة كورونا" تجمع الفنانين والمُمثّلين المغاربة في فيديو غنائي

القاهرة - لايف ستايل حرص بعض الفنانين الذين تماهوا مع الحملات التوعوية واستدعاء البعد التحسيسي لذلك على مشاركة الجمهور المغربي في أزمة فيروس "كورونا" العالمي الذي أصبح وباء يهدد جميع الأشخاص في المغرب والعالم أجمع.

وشارك بعض الفنانين المختلفة ألوانهم الإبداعية في أغنية بعنوان "خاليك فالدار" كتوعية منهم للناس بضرورة الحرص على أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

هذا العمل الفني الذي كتب كلماته ربيع جنان بينما قام كريم التدلاوي بعملتي التلحين والتوزيع عرف مشاركة عدد من الفنانين المتميزين كحميد بوشناق وليلى براق وعبير العابد وسفيان نحاس وسي مهدي وفردوس.

يذكر أن هذا العمل تضمن مشاركة رمزية للعديد من نجوم الشاشة المغربية كرشيد الوالي ولطيفة أحرار وسناء القدميري وآخرون. قد يهمك أيضا: فيروس "كورونا" يُجبِر سهير البابلي على الظهور بعد غياب طويل أصالة تُؤكِّد على أنَّ أزمة فيروس "كورونا" أصلحت مِن حالها

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