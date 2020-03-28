أحمد الفيشاوي يُشعل "انستغرام" في الحجر المنزلي وهو يقوم بتتبيل اللحم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه داخل المطبخ أثناء فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وظهر أحمد الفيشاوي في الفيديو وهو يقوم بتتبيل اللحم، وداعب متابعيه قائلا: «حاجتين بحب أعملهم في البيت.. بحب أتبّل اللحمة وأحب ألم الزبالة أوي».

من جهة أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" الذي تأجل عرضه في دور العرض السينمائي إلى موسم عيد الفطر المُقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.

فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.

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