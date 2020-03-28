توم هانكس وزوجته يُكملان عملية شفائهما في أستراليا ويعودان إلى أميركا

عاد الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد قضاء أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أكملا عملية الشفاء هناك.

وعاد الثنائي لمنزلهما في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتقطت عدسات المصورين الثنائي وهما عائدان إلى منزلهما في لوس أنجلوس وهما يبتسمان بعد أن استقلا سيارة أجرة تقلهما للمنزل، يذكر أن أحد الأشخاص قال إنه شاهد توم هانكس وهو يرقص من شدة سعادته بعد نزوله من على متن الطائرة.

وتوم هانكس هو ممثل أميركي حائز على جوائز أوسكار مرتين، ومن آخر الأفلام التي قام بأداء دور البطولة فيها هو فيلم "الرجل الأيرلندي" “Irish Man”والذي يعد واحداً من أنجح الأعمال للعام 2019.

كان توم هانكس وزوجته ريتا قد أعلنا إصابتهم بالفيروس التاجي في وقت مبكر بل وكانا من أوائل الذين يعلنون الإصابة بالفيروس التاجي الجديد “كورونا”.

تمت عملية علاج هانكس وريتا في إحد المستشفيات الأسترالية قبل أسابيع بعد أن أعلن توم في تويتر عن إصابته هو وزوجته أثناء وجودهما في أستراليا، يذكر أن توم وزوجته قاما بعزل نفسيهما لفترة إضافية بعد أن خرجا من المستشفى.

وسبب وجود هانكس وزوجته في أستراليا هو تصوير مقاطع من فيلم ألفيس بريسلي لكن تصوير الفيلم توقف عندما تم إعلان الإصابة، يذكر أنه تم إيقاف تصوير المئات من الأفلام والبرامج التلفزيونية حول العالم بسبب الفيروس.

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