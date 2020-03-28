شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفيلم التونسى ‏nefta‏ صاحب ترشيحات الأوسكار ‏لأفضل فيلم قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت القائمة النهائية لترشيحات أوسكار 2020 4 أفلام ‏عربية، نافست على جوائز النسخة 92، وكان من بينها ‏الفيلم التونسى ‏nefta، بجانب 3 أفلام عربية أخرى هى؛ ‏‏"الكهف" و"إلى سما" و"إخوان" .‏

فيلم "نادى نفطة لكرة القدم‎ – Nefta football club"‎، ‏حائز على جائزة كليرمون فيران السينمائي الدولي للأفلام ‏القصيرة، ضمن ترشيحات الأفلام القصيرة، وتتمحور قصته ‏داخل قرية تونسية، ومن خلال الأحداث يشاهد الطفلان ‏‏"عبد الله" و"محمد"، حمارا يضع سماعات على أذنية ويحمل ‏حقائب، ويقرر كل منهما إعادة تلك الحقائب إلى قريتهما‎.‎

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‏"نفطة" مدينة الطفلين ويعكس الفيلم التناقض الموجود بين ‏عالم الطفولة وبين الفساد، من خلال التركيز على رغبة ‏الأخ الأصغر في لعب الكرة على أرضية مناسبة، والبحث ‏الجنوني لأصحاب الكوكايين عن بضاعتهم القاتلة‎.‎

ولم تعلن لجنة جوائز الأوسكار التي توزع عادة بعد شهرين ‏من جوائز جولدن جلوب، أي تعديل في نظام عملها خاصة ‏بعد أزمة فيروس كورونا وتأجيل العديد من المهرجانات، إلا ‏أن متحدثاً باسم أكاديمية جوائز الأوسكار أكد لوكالة ‏‏«فرانس برس» أنها «تدرس كل أوجه هذا الوضع الذي ‏يشوبه الغموض والتعديلات التي قد تكون ضرورية». ‏وأكدت الأكاديمية: نتعهد بإبداء مرونة، متوقعة صدورإعلان ‏في الأيام المقبلة‎.‎

وأرغمت بعض المهرجانات على التأقلم مع الأوضاع ‏السائدة بشكل عاجل؛ مثل مهرجان «ساوث باي ساوث ‏وست» في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، الذي يكون ‏‏«المهرجان المؤهل» لجوائز الأوسكار، وألغي هذا ‏المهرجان؛ بسبب الوباء؛ مكتفياً بعرض الأفلام على ‏الإنترنت للجنة التحكيم‎.‎