شاهد.. الفيلم التونسى ‏nefta‏ صاحب ترشيحات الأوسكار ‏لأفضل فيلم قصير

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فيلم "نادى نفطة لكرة القدم – Nefta football club"، حائز على جائزة كليرمون فيران السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ضمن ترشيحات الأفلام القصيرة، وتتمحور قصته داخل قرية تونسية، ومن خلال الأحداث يشاهد الطفلان "عبد الله" و"محمد"، حمارا يضع سماعات على أذنية ويحمل حقائب، ويقرر كل منهما إعادة تلك الحقائب إلى قريتهما.
"نفطة" مدينة الطفلين ويعكس الفيلم التناقض الموجود بين عالم الطفولة وبين الفساد، من خلال التركيز على رغبة الأخ الأصغر في لعب الكرة على أرضية مناسبة، والبحث الجنوني لأصحاب الكوكايين عن بضاعتهم القاتلة.
ولم تعلن لجنة جوائز الأوسكار التي توزع عادة بعد شهرين من جوائز جولدن جلوب، أي تعديل في نظام عملها خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وتأجيل العديد من المهرجانات، إلا أن متحدثاً باسم أكاديمية جوائز الأوسكار أكد لوكالة «فرانس برس» أنها «تدرس كل أوجه هذا الوضع الذي يشوبه الغموض والتعديلات التي قد تكون ضرورية». وأكدت الأكاديمية: نتعهد بإبداء مرونة، متوقعة صدورإعلان في الأيام المقبلة.
وأرغمت بعض المهرجانات على التأقلم مع الأوضاع السائدة بشكل عاجل؛ مثل مهرجان «ساوث باي ساوث وست» في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، الذي يكون «المهرجان المؤهل» لجوائز الأوسكار، وألغي هذا المهرجان؛ بسبب الوباء؛ مكتفياً بعرض الأفلام على الإنترنت للجنة التحكيم.
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