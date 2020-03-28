شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن الحظر.. كندة علوش أول ممثلة تحتفل بعيد ميلادها "لايف" مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة كندة علوش مساء أمس الجمعة، بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها فى أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وتابعها العديد من الفنانين وحرصوا على إرسال التهاني والأمنيات الطيبة، منهم ظافر العابدين، منى زكي، هنا شيحة، ودرة، وآيتن عامر وأصالة وابنتها، كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بالتزام المنزل، كما شرحت لهم كيفية تقضية الوقت دون ضغوط نفسية، وهنأ كندة السيناريست تامر حبيب على طريقتها بفيديو يجمع صورهم على خاصية "ستوري" بفيس بوك.

وكانت النجمة أصالة ردت على كندة علوش من خلال التعليقات قائلة: "كلّ سنة وأنتى سالمة أختى الحبيبة الغالية.. وأنا يمكن أطلع وعايدك الله يسعد قلبك"، بينا قال الممثل محمد عبد الرحمن: "كل سنة وانتى طيبة يا كندة وعقبال مليون سنة فى صحة وسعادة يارب أنت وحبايبك".

وكانت كندة علوش قد استجابت لتحدى "الملل"، الذى أطلقته هند صبرى عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت كندة صورة لها بطفولتها مع والدها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة: "تحدي_الملل بدتو هندوش.. عشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة.. صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء ولا الريأكشن الغريب ..بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".