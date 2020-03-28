شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور الأعلى مشاهدة فى حفلات أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تشجيع المواطنين الجلوس في المنزل لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، من خلال أقامه حفلات أونلاين عبر اليوتيوب لتسليتهم و إبقاءهم في المنزل، مثل مسار إجبارى و ديسكو مصر و تامر عاشور.

و حقق الفنان تامر عاشور عاشور الأعلى مشاهدة في الحفلات الأون لاين محققا مليون مشاهدة وتصدر تريند يوتيوب، وقدم تامرعاشور باقة من أجمل أغانيه، كما دعا عدد كبير من الفنانين على إقامه حفلات أون لاين خلال الفترة المقبلة من أجل المواطنين وتشجيعهم على البقاء في المنزل.

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يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

وعلى جانب آخر، أحيا النجم تامر عاشور مؤخرا وقبل أزمة كورونا حفلاً غنائيًا ضخمًا بأحد المولات الشهيرة بمدينة طنطا، بحضور أكثر من 25 ألف فرد من محبيه من مختلف محافظات الدلتا، وحرص عاشور في بداية فقرته علي تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال، وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "خيالي"، "عشت معاك حكايات"، "بيت كبير"، "افترقنا"، "قولوله سماح"، "تسلم"، "ده حكاية"، "ما شافوناش"، "أنا راجع"، "هاجى على نفسى"، "محظوظ"، "يا أهلا"، "خلصانة الحكاية".. واختتم بـ"تسلم" وسط المزيد من أجواء الحماس.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن حفلات عيد الحب الذى أقيم على أحد مسارح التجمع الخامس، والذي قدم خلالها عددا كبيرا من أغنياته الشهيرة منها، "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور.