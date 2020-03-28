شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسرا وحسين فهمى ووحيد حامد يتحدثون عن "رزق ‏السينما"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فيلم "رزق السينما" ‏إخراج عبد الرحمن نصر، للمشاهدة مجانا، عبر صفحته الرسمية ‏بموقع "فيس بوك"، وذلك لأول مرة على الإنترنت، تشجيعا ‏للمواطنين على البقاء فى منازلهم، حتى تنتهى أزمة فيروس ‏كورونا المستجد.‏

وظهر الفنان حسين فهمى فى الفيلم، وقال عن يوسف رزق الله ‏إنه كان صديقه ويمكن أن نطلق على أنفسنا "محبي السينما، ‏لأنها كانت تجرى فى دمنا".‏

أما الفنانة يسرا فقالت: "يوسف رزق ناقد شريف، وأمين، لا ‏يجامل على حساب نفسه أو حساب الغير، وهذا فى حد ذاته ‏عملة نادرة."‏

أما السيناريست وحيد حامد فقال إنه الوسط الفنى أطلق على ‏رزق الله "عمدة كان" لأنه أول من للسفر لمشاهدة المهرجانات ‏لتزويد ثقافتنا السينمائية، وكان دائما دليل ومستشار الفنانين ‏فى السفر.‏

‏ ‏

الفيلم أنتجه مهرجان القاهرة السينمائي، ليوثق مسيرة مديره الفنى ‏التاريخى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، وعرض لأول ‏مرة ضمن فعاليات الدورة 41، التى أهديت لـ"رزق الله" نوفمبر ‏‏2019‏‎.‎

‎

Advertisements

ويتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال ‏عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، ‏مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو فى السابعة عشر من ‏عمره، ومشاركته فى نادى القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد ‏السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتليفزيون ‏المصري، قبل أن ينطلق فى إعداد وتقديم البرامج الفنية التى ‏ساهمت فى نشر الوعى السينمائي‎.

‎

ويسلط الفيلم الضوء على رحلة "رزق الله" فى تغطية ‏المهرجانات السينمائية العالمية ونقل فعالياتها إلى المشاهد ‏المصري، كما يخصص مساحة للحديث عن علاقته بمهرجان ‏القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد ويكتشف أجيالا جديدة، ‏حتى استحق أن يلقب بـ"الأب الروحي" للعاملين بالمهرجان، كما ‏يرصد الفيلم أيضا عددا من المواقف الإنسانية التى جمعته بعدد ‏من السينمائيين‎.‎

‎

ويتميز فيلم "رزق السينما" بعرض صور وفيديوهات نادرة من ‏الأرشيف الخاص للراحل يوسف شريف رزق الله، كما يظهر فى ‏الفيلم عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة فى صناعة السينما ‏والتى اقتربت من المدير الفنى الراحل، وأبرزهم؛ الكاتب وحيد ‏حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسرى نصر ‏الله، وهالة خليل، وخالد الحجر، وخيرى بشارة، ومروان حامد، ‏والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، ‏وخالد محمود، ورامى عبدالرازق، ورامى المتولي، بالإضافة إلى ‏الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس ‏أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ‏والإعلامى شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس ‏مهرجان القاهرة السابق، ومدير التصوير سعيد شيمي، ‏والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر‎.

‎

كما يظهر خلال الفيلم أيضا نجلى الراحل الناقد أحمد رزق الله، ‏والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه ‏المنتج محمد حفظى رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقى المكلف ‏بأعمال المدير الفني‎.‎

‎

فيلم "رزق السينما" من إخراج عبدالرحمن نصر، سيناريو وإعداد ‏مصطفى حمدي، بمشاركة شريف بديع النور، ونيفين الزهيري، ‏ومنة محمود، ورحاب بدر، مدير التصوير عمرو عادل، ‏ومونتاج هالة محيى‎.

‎

يذكر أن يوسف شريف رزق الله ارتبط بمهرجان القاهرة ‏السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالى 40 عاما من ‏حياته، بدأت بمشاركته فى لجنة اختيار الأفلام بالدورات ‏الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام ‏‎1987‎، ‏ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019‏‎.‎