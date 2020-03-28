شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسرا وحسين فهمى ووحيد حامد يتحدثون عن "رزق السينما" والان مع تفاصيل الخبر
وظهر الفنان حسين فهمى فى الفيلم، وقال عن يوسف رزق الله إنه كان صديقه ويمكن أن نطلق على أنفسنا "محبي السينما، لأنها كانت تجرى فى دمنا".
أما الفنانة يسرا فقالت: "يوسف رزق ناقد شريف، وأمين، لا يجامل على حساب نفسه أو حساب الغير، وهذا فى حد ذاته عملة نادرة."
أما السيناريست وحيد حامد فقال إنه الوسط الفنى أطلق على رزق الله "عمدة كان" لأنه أول من للسفر لمشاهدة المهرجانات لتزويد ثقافتنا السينمائية، وكان دائما دليل ومستشار الفنانين فى السفر.
الفيلم أنتجه مهرجان القاهرة السينمائي، ليوثق مسيرة مديره الفنى التاريخى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، وعرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة 41، التى أهديت لـ"رزق الله" نوفمبر 2019.
ويتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو فى السابعة عشر من عمره، ومشاركته فى نادى القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتليفزيون المصري، قبل أن ينطلق فى إعداد وتقديم البرامج الفنية التى ساهمت فى نشر الوعى السينمائي.
ويسلط الفيلم الضوء على رحلة "رزق الله" فى تغطية المهرجانات السينمائية العالمية ونقل فعالياتها إلى المشاهد المصري، كما يخصص مساحة للحديث عن علاقته بمهرجان القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد ويكتشف أجيالا جديدة، حتى استحق أن يلقب بـ"الأب الروحي" للعاملين بالمهرجان، كما يرصد الفيلم أيضا عددا من المواقف الإنسانية التى جمعته بعدد من السينمائيين.
ويتميز فيلم "رزق السينما" بعرض صور وفيديوهات نادرة من الأرشيف الخاص للراحل يوسف شريف رزق الله، كما يظهر فى الفيلم عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة فى صناعة السينما والتى اقتربت من المدير الفنى الراحل، وأبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسرى نصر الله، وهالة خليل، وخالد الحجر، وخيرى بشارة، ومروان حامد، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامى عبدالرازق، ورامى المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامى شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، ومدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.
كما يظهر خلال الفيلم أيضا نجلى الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظى رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقى المكلف بأعمال المدير الفني.
فيلم "رزق السينما" من إخراج عبدالرحمن نصر، سيناريو وإعداد مصطفى حمدي، بمشاركة شريف بديع النور، ونيفين الزهيري، ومنة محمود، ورحاب بدر، مدير التصوير عمرو عادل، ومونتاج هالة محيى.
يذكر أن يوسف شريف رزق الله ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالى 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته فى لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.
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