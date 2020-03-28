شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزت تصريحات ديانا كرزون فى "سهرانين".. شالت مطوة والست لازم تٌفك عن جوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ديانا كرزون عن العديد من الأسرار أثناء استضافتها في برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة بالأمس على شاشة ON E. وذلك بعدما تطرقت إلى العديد من الأمور الخاصة بها فى الحلقة التي حلت فيها ضيفة مع النجم مصطفى فهمى، مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذى نستعرض فيه أبرز ما قالته النجمة الأردنية.

في البداية أثنت ديانا كرزون عن دور مصر في نجاحها، مؤكدة أنها اكتسبت شهرتها بسبب مصر، وأشارت إلى أن نجاح أي فنان يستند بالمقام الأول إلى نجاحه في مصر، وبالتالى تعتبرها روحها التي تتنفسها.

كشفت ديانا كرزون عن أن الستات في دولتها الأردن لا يقمن بشراء أىّ من تجهيزات الزواج نهائيا، وذلك وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم هناك، مؤكدة أن كل حاجة على العريس.

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كشفت النجمة ديانا كرزون عن اعتيادها حمل مطوة "قرن غزال" معها حينما كانت في سن صغيرة وتسير بها في الشارع، مؤكدة أنها أخرجتها مرة وحيدة بعدما عاكسها شلة في سيارة ليسيروا بعيداً عنها آنذاك.

قامت ديانا كرزون خلال الحلقة بمعاكسة مصطفى فهمي، مؤكدة أنها بتحب الرجال ممن يمتلكون شعرا أبيض، خاصة حينما يمتازون بأنهم كلاسيكيون في مظهرهم.

كشفت أيضاً ديانا كرزون عن رأيها في العلاقات الزوجية مؤكدة أن الست الذكية هي اللى تسيب جوزها يفك عن نفسه ويسافر يومين مع أصحابه، وأحياناً تشاركه الحديث حول النساء وجمالهن، فحينما ينظر إلى امرأة تشاركه برأيها في جمالها ومظهرها، ولا تكتم على نفسه طوال الوقت، حسبما قالت.