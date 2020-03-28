شكرا لقرائتكم خبر عن "مينى مشوى" قصة مطعم جورج سيدهم وإطلاق أسماء أعماله على قائمة وجباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بابتسامة جميلة وخفة ظل لطيفة، كان الفنان القدير جورج سيدهم يمتعنا بأدواره سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، استطاع أن يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة بعد أن رسم الضحكة على وجوه محبيه، وعرفه الجميع منذ انطلاقته بجوار أصدقاءه عمره الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال فرقة ثلاثى أضواء المسرح، ورغم انه كان سبب هذه الابتسامة، إلا أنه في عام 1986 تعرض ليوم عصيب لن ينساه، عندما نشب حريق كبير في مسرح الهوسابير الذى كان يمتلكه والتهم كل محتوياته





فقرر جورج سيدهم أن يدخل عالم "البيزنس" وأفتتح مطعم أطلق عليه اسم "ميني مشوى" وكان السبب الثانى بعد تعويض ما أحدثه الحريق هو شدة حبه للطعام وهوايته المفضلة في الطهى، فكان يديرالمطعم بنفسه بالإضافة الى طهي بعض وجباته.

لم يفكر جورج سيدهم كثيرا في تمييز مطعمه حيث، قرر أن يطلق على قائمة الوجبات أسماء أعماله المسرحية فمثلا كانت القائمة تتضمن، "ورقة لحمة طبيخ الملايكة، حمام المتزوجون، كفتة أهلا يا دكتور، كباب دكتور الحقنى, فراخ كوتوموتو، سلطة طحينة ودع أهلك"، وكان سبب مهارته في الطهى عندما كان يعيش أعزب قبل الزواج.

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ورحل عن عالمنا الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل غدا الأحد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من كنيسة العذراء بمدينة نصر

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 تخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهم فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.





وعقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج فى العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب فى التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى فى الحى الشرقى)، ومن أبرز أفلامه أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة وإضراب الشحاتين ومعسكر البنات، كما شارك سيدهم في العديد من المسلسلات، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان وغيرها.