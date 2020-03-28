شكرا لقرائتكم خبر عن "حسين أكبر منى على الورق بس".. 5 نقاط كشفها مصطفى فهمى عن أخيه الأكبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حسين فهمي أحلى مني طبعاً"، تصريح من ضمن تصريحات كثيرة أدلى بها الفنان مصطفى فهمى، حيث كشف العديد من الأسرار عن أخيه الأكبر أثناء برنامج سهرانين بالأمس، والذى يقدمه أمير كرارة علي شاشة ON E مثلما يظهر خلال التقرير التالي.
حسين فهمي أحلى مني
ما أن سأل أمير كرارة، مصطفى فهمي ومازحه مين أحلى فيكوا أنت ولا حسين فقال: "حسين طبعاً".
حسين فهمي مصدر الطاقة الإيجابية ليا
كشف مصطفى فهمى عن أن أخيه الأكبر حسين فهمي يعد مصدر الطاقة الإيجابية له، حيث وصفه بأنه فرفوش دائماً ويحب الهزار والضحك ولا يشغل باله بتعقيدات الحياة.
حسين فهمي أكبر منى على الورق بس
أكد مصطفى فهمي أن حسين فهمي ورغم أنه أكبر منه سناً إلا أنه يعتبره الأصغر في الحقيقة، قائلاً إنه حينما يسأله أحد في موضوعات لا يحب أن يشغل باله بها يقول له: "روح لمصطفى يقولك"، وهذا الأمر منذ أن كانوا صغار.
حسين فهمي أشقى حبتين
أجاب النجم مصطفى فهمي عن السؤال الذى يشغل بال كثيرين حول مين الأشقى هو ولا حسين؟!، بقوله: "حسين أخويا كان أشقى مني حبتين، وكان بيسافر كتير".
مش بيحب الرياضة
كشف النجم مصطفى فهمي أنه كائن رياضى ويعشق ممارسة الرياضة دائماً، مؤكداً أنه خس 11 كيلو في آخر 3 شهور عندما شعر بأنه زاد، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه يحاول أن يجعل حسين أخيه يخس مثله ولكنه لا يحب الرياضة رغم شرائه آلات رياضية في منزله ولكنه يمارسها علي خفيف حسب وصف مصطفى فهمى.
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