فيديو| راغب علامة وزوجته يمارسان التمارين الرياضية على طريقتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان راغب علامة مقطع فيديو يجمعه بزوجته جيهان العلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضائهما فترة العزل المنزلي، في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها لبنان، بشأن فيروس كورونا المستجد.
وظهر علامة وجيهان في الفيديو وهما يمارسان التمارين الرياضية، على طريقتهما من داخل منزلهما.
تزوج علامة من جيهان عام 1996، وأنجب منها ولدين هما خالد ولؤي.
يذكر أن راغب علامة، تبرع بـ25 مليون ليرة لبنانية، لصالح المستشفيات التي تتولى رعاية مصابي كورونا.
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