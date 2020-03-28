اختارنا لك| بعدما وصفه الجمهور بـ"النينجا".. ما لا تعرفه عن مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهت حلقات مسلسل الجريمة والإثارة "في كل أسبوع يوم جمعة"، بطولة منة شلبي وآسر ياسين، الذي عرض على منصة "شاهد"، الإلكترونية، بنظام "حلقة كل أسبوع"، وأثارت أحدث المسلسل جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لما احتواه من أحداث تتماشى مع الدراما الأجنبية، فضلا عن آداء أبطاله المتمكن، كما وصف الجمهور نهايته بـ"النينجا".

ويستعرض "الخليج 365"، تفاصيل عن المسلسل الذي حصل على إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة في الفترة الأخيرة..



أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار مشوق يحتوي على كم هائل من الإثارة والتشويق، بدأت أولى حلقاته بوفاة بطلة العمل "نور" (التي تجسدها منة شلبي)، وخلال جنازتها يثرثر أهل الحارة عليها كما يطالبون بعدم الصلاة على جثتها، في مشهد قاسٍ يكشف مدى قساوة البعض، ثم تتصاعد الأحداث وتستفيق "نور"، من موتها المزيف، وتنتقل للعيش في منزل قديم يعيش به "عماد" (الشخصية التي يجسدها آسر ياسين) وهو شاب يعاني من "التوحد" ويعيش متخفي عن الآنظار.



ازدادت الأحداث غموضًا، عندما اكتشفت نور التي تزوجت من عماد تحت اسم جديد هو "ليلى"، اَثار لوجود فتاة أخرى كانت تعيش في نفس الفيلا، لتكتشف إنها الزوجة السابقة لعماد، ومع مرور الأحداث تتأقلم ليلى في حياتها وتسعى للانتقام لكل من وضعها في هذا الموقف، ونكتشف معها بمرور الحلقات، الماضى الذي أوصلها لهذه النتيجة.

تتحول ليلى إلى قاتلة محترفة ويساعدها في التخلص من ضحاياها عماد، لتتحول ليلى فجأة إلى الأنثى التي تسيطر على الوحش، وتزداد الإثارة والتشويق بعد الإشارة إلى ازدياد معدلات القتل، والعثور على العديد من الجثث دون الكشف عن هوية القاتل، ليتأجل كل ذلك إلى الحلقة الأخيرة، التي شهدت الكشف عن الجرائم التي كانت تُرتكب كل يوم جمعة وأسفرت عن قتل 4 رجال.

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آراء الجمهور

حظى آداء أبطال المسلسل على إشادات هائلة من قبل الجمهور، فضلا عن الإخراج والقصة المأخوذة عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ووصف الجمهور منة شلبي بإنها "غول تمثيل"، كما وُصف اَىسر ياسين بـ"العبقري" لإتقانه دور "المتوحد" بشكل طبيعي، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "منة شلبي كانت عالمية في المسلسل"، " المسلسل جامد بشكل غير طبيعي، بجد حاجة نضيفة"، "مسلسل دموي وهيكسر الملل"، "انفاسي اتسحبت وأنا بتفرج"، "هو إيه العظمة اللي معمولة دي"، "من زمان ما شفت مسلسل عربي وقولت واو"،، "مسلسل مبهر ونهاية نينجا".

سبب موافقة منة شلبي على الدور

قالت منة شلبي في لقائها مع برنامج الراديو "ليل داخلي"، إنها وافقت على المسلسل بسبب حلاوة الدور، فضلًا عن رغتبها في التعاون مع المخرج محمد شاكر، وكشفت إنه كان هناك تحدي كبير لجميع العاملين بالمسلسل لمعرفتهم بأهمية العمل، وأن الجميع مخلص بشكل كبير للعمل من أكبر لأصغر فرد".



سبب موافقة أحمد خالص صالح على الدور

قال الفنان أحمد خالد صالح الذي يجسد دور "كريم"، في تصريح لمصراوي، إنه وافق فور تلقيه مكالمة لمقابلة المخرج محمد شاكر خضير، وقبل أن يقرأ كلمة واحدة من السيناريو، مؤكدًا أن العمل معه ممتع ومثمر للغاية، وإنه توقع نجاح المسلسل ولكن لم يكن يتوقع حجم الإشادة وردود أفعال الجمهور بشكل عام ودوره بشكل خاص، موضحًا: "مكنتش متوقع حجم الاشادة وأنا شخصيًا انبهرت بالمسلسل بعد العرض، وكنت فخور بالمشاركة مع صناعه".



مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من آسر ياسين، منة شلبي، سوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامي، محمد حاتم، مى الغيطي، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وآخرون، وشارك في السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.

