فيديو| بنات حمدان يرقصن ويغنين "سلم علي.. الفيروس جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دانا حمدان مقطع فيديو رفقة شقيقتيها ميس ومي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ينصحن فيه متابعيهن بالبقاء في المنزل، تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ظهر بنات حمدان في الفيديو، وهن يرقصن على نغمات ِأغنية "سلم علي"، ويغنين "سلم علي.. الفيروس جاي"، وهن يرتدن الجلباب الصعيدي، ويمسكن بـ"الشوم".

وعلقت دانا على الفيديو :" الفيرس جااااااي يا ابن الفرطوس منك له، خففو سلامات، خليكم في الدار لكلنا ننهار".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وإنتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب.‎