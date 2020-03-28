فيديو| ماذا يفعل أحمد الفيشاوي في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره بمقطع فيديو، خلال قضائه فترة العزل المنزلي، كما نصحت وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يتبل اللحمة، من داخل المطبخ، وعلق: "طبعا في حاجتين بحب اعملهم في البيت، بحب اتبل اللحمة، وبحب ألم الزبالة أوي".

وعلق الفيشاوي على الفيديو :"حاجتين بحب اعملهم في البيت جدا".

الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرا فيلم "يوم وليلة"، ويشارك في بطولة فيلمين جديدين هما "أشباح أوروبا" و"الحارث".