بصورة من فول الصين العظيم.. محمد هنيدي مازحًا: "حاسس بالذنب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره بصورة من مشهد لفيلمه "فول الصين العظيم"، تعليقًا على الأزمة التي مرت بها دولة الصين بشأن فيروس كورونا المستجد ونشر هنيدي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "حاسس بالذنب إني ما قعدتش هناك وفتحت مطعم فول كان زمانا ارتاحنا من الحوار ده كله". فيلم "فول الصين العظيم"، بطولة محمد هنيدي، سعيد طرابيك، ضياء الميرغني، سليمان عيد، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج شريف عرفة، إنتاج عام 2004.

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