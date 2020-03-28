نبيل الحلفاوي يتحدث عن أضرار ارتداء "القفازات": "حماية وهمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان نبيل الحلفاوي عن خطورة ارتداء بعض الأشخاص "قفازات" لفترات طويلة، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " عاوز احذر من الركون للإحساس بالحماية من خلال القفاز، هي حماية وهمية إلا في حالة واحدة، أن ترتديه للقيام بعمل محدد وخلال فترة قيامك به لا تلمس وجهك، وبعدها تتخلص منه".

أضاف الحلفاوي: "أما ارتداؤه لفترة طويلة تتصرف فيها بشكل طبيعي فهو يحمل نفس مخاطر يدك العارية بل أسوأ لأن يدك تستطيع أن تطهرها بالغسيل".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يشارك في مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.