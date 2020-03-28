"قعدت شهر في الحجر الصحي".. عبدالله بوشهري يتحدث عن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، مقطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب مغادرته الحجر الصحي بعد أكثر من شهر من تواجده فيه عقب عودته من إيران للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "بوشهري"، في الفيديو الذي نشره تحت عنوان "اسمعوا كلام شخص قعد بالحجر شهر و٣ أيام": "قعدت شهر و3 أيام فى الحجر الصحي والدكاترة قالولي جسمك خالي من الفيروس".

وأضاف: "ورغم كدة مقدرتش اسلم على أمي ولا أبوسها ولا اضمها لإن الدكتور قالي على الأقل اترك مسافة مرتين بينكم، وأنت بكل برود خارج من البيت عشان تشرب قهوة هي القهوة أهم من أهلك، شوفوا الدول العظمى لما استهانوا بالمرض حصلهم إيه إقروا الأخبار وأنتوا تعرفوا.. يا جماعة اقعدوا فى البيت".

ودخل الفنان الكويتي عبد الله بوشهري الحجر الصحي في الكويت بعد عودته من إيران، يوم الأربعاء 26 فبراير وذلك لتفشى فيروس كورونا بها، وللتأكد من عدم انتقال الفيروس له، قبل أن يغادر أمس الجمعة".

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