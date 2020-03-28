"زوجها حبسها مع نمر".. أبرز تصريحات فيفي عبده لمايا دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:



استضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنانة فيفي عبده، في برنامجها "side talk with maya"، الذي تقدمه "أونلاين" خلال فترة العزل المنزلي.



وتحدثت فيفي عبده عن العديد من الأمور التي تتعلق بحياتها الشخصية والفنية، كما حكت موقف لا تنساه لـ"الزعيم" عادل إمام، فضلًا عن رأيها في مظاهرات الإسكندرية ضد فيروس كورونا.



ونستعرض أبرز تصريحات فيفي عبده مع مايا دياب:



-أعربت فيفي في بداية لقائها عن حبها للفن، مؤكدة إنها جاءت إلى هذا العالم لتكون سعيدة، وأن الرقص يعطيها تلك السعادة.



-كشفت إنها تركت المدرسة منذ أن كانت في الصف الرابع الإبتدائي، ولكنها حرصت على تعليم نفسها بنفسها، وكانت تستغل فرصة تعليم أولادها ووجود مدرسيهم كي تتعلم معهم: "خرجت من رابعة ابتدائي وكنت بجيب مدرس لأولادي في البيت وبقعد أغش منهم، وكنت بتعلم التشكيل وأكتب صح إزاي، وجبت مدرس عربي عشان يعلم ولادي اللغة العربية لأن تعليمهم فرنساوي وإنجليزي، كان لازم يكون في مدرس عربي يعلمهم إزاي يقروا القرآن".



-وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت إنها لم تكن تعلم عنها شيئًا في البداية، ولكنها حرصت على التعلم والتعامل مع التكنولوجيا: "لما طلعت الميديا مكنتش عارفة فيها حاجة، كنت بتعلم أعمل ايه عشان اتعامل معاها، بدأتها مع سناب وأنا اللي دخلت الانستجرام مصر، مكنش حد هنا يعرفه، وانا اللي بدير حساباتي بنفسي محدش بيديرلي حاجة".



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-كما انتقدت فيفي عبده، طريقة استخدام البعض لمواقع التواصل الاجتماعي: "السوشيال ميديا اتعملت عشان نستفيد من خبرات بعض ونتشارك الموضوعات الهامة، مش عشان نعرف أخبار فلان وفستان علان".



-وعن طاقتها الإيجابية التي تُشع منها في أي ظهور لها، قالت: "الناس فاكرة إني مشغلة مزيكا 24 ساعة وماسكة السيجارة في إيدي، وده مش حقيقي أنا عندي كمية مشاكل محدش يتخليها، بس أنا دايما بقول ان الناس فيها اللي مكفيها مش معقول هطلعلهم اكلمهم عن المصايب".



-وتحدثت عن أحد أزواجها، وكشفت أن مقالبه فيها سبب طلاقها منه: "وداني حديقة حيوان مفتوحة ومكنتش أعرف، وفجأة لاقيت الحيوانات في كل حتة، فضلت اصوت وأصرخ واقول يا مين يخرجني من هنا، ومرة تانية عمل فيا مقلب هو صاحبه ودخلني مكان مقفول ودخلوا عليا نمر، ورفض يفتحلي الباب، من وقتها وأنا قلت لازم أتطلق ورجعت من كينيا متطلقة"، مشيرة إلى أن النمر التهم صديقه بعد عام من الواقعة.



-وعن رأيها في المظاهرات التي قام بها البعض في الإسكندرية ضد كورونا، أكدت فيفي أنها لم تراها ولا تعلم عنها شيئًا، ولكنها ترى إلتزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة: "مش كل اللي بيتكب يتصدق، وساعات بيضخموا المواضيع".



-كما تحدثت عن الكوميديان عادل إمام، قائلة: "زعيم الفن وقدوة لكل الفنانين في العالم العربي، واحد بس في العالم اسمه عادل إمام بيوقف جنب المظلوم، ووقف جنبي في موقف قبل كدا لما الناس هاجمتني لما طلعت مع الإبراشي، وقال يا جماعة هي ذنبها إيه، الموقف ده مقدرش أنسهوله".



-وحثت فيفي عبده جمهورها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، قائلة: "خليك في البيت عشان نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل".

