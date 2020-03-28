إليسا عن "كورونا": "لن يأتي إلى منزلك إلا إذا خرجت ودعوته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت المطربة اللبنانية إليسا بمقولة لطبيب هندي بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مقولة رائعة ذكرها طبيب هندي في لقاء تليفزيوني معه عن فيروس كورونا القاتل، حيث قال: (هذا الفيروس له عزة نفس كبيرة جدا، لن يأتي الى منزلك إلا إذا خرجت ودعوته)".

وانتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغانب لبنانية و10 أغاني مصرية.