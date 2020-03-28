محمد الحناوي لـ"الخليج 365": "أوشكنا على الانتهاء من مونتاج قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تعكف الجهة المنتجة لمسلسل" قوت القلوب" حاليا، على الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بحلقات الجزء الأول من المسلسل الذي انطلقت حلقاته الأسبوع الماضي على قناة "الحياة".

وأكد مؤلف العمل محمد الحناوي، في تصريحات خاصة ل" الخليج 365" : "اقتربنا من انتهاء مونتاج الجزء الأول من حلقات المسلسل والتي ستقتصر على ٢٥ حلقة فقط، يتم عرضها قبل رمضان".

وأضاف، أن الجزء الثاني من المسلسل سيتم عرضه بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، حيث سيتوقف عرض الحلقات بعد الحلقة 25.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة: ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، سهر الصايغ ، ليلى عز العرب، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، عمرو صحصاح، ديانا هشام، سمر علام، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.